Сыктывкарка "инвестировала" в мошенников один миллион рублей

Фото "Про Город"

В сыктывкарскую полицию обратилась сотрудница одной из местных школ - она стала жертвой дистанционного мошенничества. Женщина потеряла один миллион рублей, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми. По информации ведомства, сыктывкарка рассказала, что через закрытый мессенджер вышла на связь с представителем инвестиционной компании, который рекомендовал ей установить их приложение для доступа к общему пулу активов, выставленных на продажу.

В течение следующего месяца данный "сотрудник" советовал ей вкладывать средства в различные предложения, а также увеличивать авансовый депозит для повышения рейтинга на бирже. Все денежные переводы направлялись на личные счета физических лиц, выдаваемых за проверенных партнеров данной платформы.

В результате женщина вложила более 900 тысяч рублей кредитных средств и 104 тысячи рублей собственных сбережений в фиктивные финансовые инструменты. Когда она попыталась вывести "увеличенные средства", связь с "консультантами" исчезла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, касающееся мошенничества в особо крупном размере.