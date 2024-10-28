Лотки от яиц спускаю в погреб — и всю зиму слезы от счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект дорогого стоит

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Сейчас расскажем об одном полезном совете для садоводов. Вам потребуется 5−10 картонных подложек от яиц. Когда сезон сбора урожая подходит к концу, важно сохранить его в свежем виде. Обычно овощи хранят в погребах или подвалах, но там часто бывает влажно, что способствует появлению плесени. Эта задача решается с помощью яичных подложек. Два способа помогут в этом.

Во-первых, можно разложить как можно больше яичных упаковок в погребе. Картон прекрасно впитывает влагу, словно губка. Их необходимо регулярно менять на новые, поскольку материал быстро размокает. Это снижает вероятность образования конденсата.

Второй способ заключается в использовании силикагеля, который заполняется в ячейки подложек. Эти гранулы, подобные тем, что находятся в коробках с обувью, можно приобрести по доступной цене онлайн. Они отлично впитывают влагу, обеспечивая сухость продукции.