Из окон больше не дует: маленькая хитрость для устранения сквозняка
- 11:00 28 октября
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- Служба новостей
Если из пластиковых окон чувствуется сквозняк даже на расстоянии 5 см, не стоит переживать. Есть простой способ, который поможет решить эту проблему, о котором рассказал автор канала "Мастерская Самоделок".
Сначала необходимо проверить режим работы запирающей системы окна. Для этого откройте окно, поместите небольшой лист бумаги и закройте окно ручкой. Если лист вытаскивается без усилий, значит, прижим ослаблен и нуждается в регулировке.
Затем оцените состояние уплотнительной резинки. Если окна служат вам уже много лет, резинка может потерять свою эластичность, затвердеть или даже потрескаться. В таком случае её стоит заменить: это недорого, и вы без труда справитесь с этим самостоятельно.
Также возможно использование специального оконного уплотнителя. Однако это временное решение и крайняя мера, так как он практически не эластичен. Сквозняк, конечно, исчезнет, но лучше всё же заменить резинки, пишет b-port.com.