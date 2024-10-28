Из окон больше не дует: маленькая хитрость для устранения сквозняка

Если из пластиковых окон чувствуется сквозняк даже на расстоянии 5 см, не стоит переживать. Есть простой способ, который поможет решить эту проблему, о котором рассказал автор канала "Мастерская Самоделок".

Сначала необходимо проверить режим работы запирающей системы окна. Для этого откройте окно, поместите небольшой лист бумаги и закройте окно ручкой. Если лист вытаскивается без усилий, значит, прижим ослаблен и нуждается в регулировке.