"С понедельника станет бесплатным для каждого пенсионера": новая льгота вводится с 28 октября
- 10:05 28 октября
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- Служба новостей
Пенсионерам рассказали о новой приятной возможности, которая станет доступна уже с понедельник, 28 октября. Одно из направлений станет бесплатным для каждого пенсионера, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, речь идет о новых возможностях разнообразить досуг для граждан старшего возраста. Подобные программы сейчас действуют уже почти во всех регионах нашей страны. И с недавнего времени они начали вводить новые направления. Это экскурсии по родному региону.
«Хоть сейчас уже похолодало везде, но до наступления зимы еще далеко, а это значит, можно устраивать пешие экскурсии по городам. Организаторы считают, что такие прогулки помогут пожилым людям лучше узнать свой город, район, регион, а также напитаться новыми знаниями. Причем это будет еще и полезно физически, потому что прогулки будут на свежем воздухе», – рассказала Киреева.
Она уточнила, что такие экскурсии, в частности, будут проводить для пенсионеров в столичном регионе. Граждане старшего возраста смогут попасть в группу, которую будет вести профессиональный экскурсовод. Специалист проведет людей по знаковым местам того или иного района, рассказывая историю не только известных достопримечательностей, но и тех зданий и строений, которые обычно скрыты от глаз прохожих.
Отмечается, что записаться на такую прогулку можно будет уже с воскресенья. Все мероприятия будут бесплатны для пожилых граждан. Но до места старта экскурсии придется самому добраться на общественном транспорте, потому что индивидуального трасфера не предусмотрено.