В Койгородском районе Коми столкнулись авто и мотоцикл: есть погибший

В Койгородском районе в аварии скончался мотоциклист. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

Согласно данным пресс-службы ведомства, ДТП произошло 27 октября в 20:10. 22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen Passat, двигался в направлении с. Койгородок из п. Нючпас. На первом километре дороги Койгородок — Нючпас водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Иж Юпитер-5 без номеров, двигавшимся навстречу.