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В Койгородском районе Коми столкнулись авто и мотоцикл: есть погибший

В Койгородском районе Коми столкнулись авто и мотоцикл: есть погибший Фото Управления Госавтоинспекции по Коми

В Койгородском районе в аварии скончался мотоциклист. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.

Согласно данным пресс-службы ведомства, ДТП произошло 27 октября в 20:10. 22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen Passat, двигался в направлении с. Койгородок из п. Нючпас. На первом километре дороги Койгородок — Нючпас водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Иж Юпитер-5 без номеров, двигавшимся навстречу.

В результате столкновения 39-летний водитель мотоцикла умер на месте в машине скорой помощи. Отмечается, что он был без шлема.

Кроме того, пострадала 23-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. У нее медики диагностировали ушибы мягких тканей лица, ссадина на носу и острая реакция на стресс. Женщина была пристегнута ремнями безопасности.

Согласно информации ГАИ, водитель иномарки получил права в 2022 году.

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать дорожные правила. Водители должны учитывать условия дороги и совершать манёвры только при полной уверенности в безопасности всех участников движения. При управлении мотоциклом обязательно использование шлемов.

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