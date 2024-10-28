В Койгородском районе Коми столкнулись авто и мотоцикл: есть погибший
- 09:50 28 октября
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- Инесса Богатая
В Койгородском районе в аварии скончался мотоциклист. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Госавтоинспекцию по региону.
Согласно данным пресс-службы ведомства, ДТП произошло 27 октября в 20:10. 22-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen Passat, двигался в направлении с. Койгородок из п. Нючпас. На первом километре дороги Койгородок — Нючпас водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Иж Юпитер-5 без номеров, двигавшимся навстречу.
В результате столкновения 39-летний водитель мотоцикла умер на месте в машине скорой помощи. Отмечается, что он был без шлема.
Кроме того, пострадала 23-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen. У нее медики диагностировали ушибы мягких тканей лица, ссадина на носу и острая реакция на стресс. Женщина была пристегнута ремнями безопасности.
Согласно информации ГАИ, водитель иномарки получил права в 2022 году.
Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать дорожные правила. Водители должны учитывать условия дороги и совершать манёвры только при полной уверенности в безопасности всех участников движения. При управлении мотоциклом обязательно использование шлемов.