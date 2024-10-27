Пенсии пересчитают и выплатят в другом размере. Пенсионерам объявили о новом сюрпризе

Перерасчет выплат будет произведен уже скоро Пенсионерам рассказали о новом сюрпризе, который будет связан с изменением размера выплат. Пенсии пересчитают и выплатят людям уже в другом размере. А произойдет этого после того, как будут обнаружены определенные детали в биографии каждого человека. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

С такими ситуациями, по ее словам, сталкиваются почти все российские пенсионеры. Речь идет о случаях, когда пенсия была назначена в размере ниже, чем предполагал человек. Причем далеко не все пенсионеры знают в итоге, почему у них такая низкая пенсия. Но в этом достаточно легко разобраться.

«Необходимо подать заявление в пенсионный орган для того, чтобы там выдали подробный расчет пенсии с указанием стажа и объема пенсионных коэффициентов, и за что они были начислены. В таком случае будет видно, как именно формировалась пенсия. И если что будет понятно, был ли упущен какой-либо стаж, из-за чего пенсия стала ниже», – отметила эксперт.

При этом чаще всего, по словам Киреевой, пенсии россиян занижаются по вине работодателей. Например, руководитель компании мог вовремя не отправлять отчеты в СФР, из-за чего часть стажа не была принята. А в некоторых случаях допускаются ошибки в документах, исправить которые поможет суд.