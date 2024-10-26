После 50 нужно перестать делать лишь одно — и жизнь наполнится счастьем: Омар Хайям дал совет лучше психологов

Мысли мудреца о жизни особенно актуальны в наши дни Персидский поэт и один из самых известных восточных мудрецов и философов тысячелетия — Омар Хайям — в представлении не нуждается. Его меткие рубаи до сих пор будоражат умы читателей, помогая им глубже постигать себя и окружающий мир.

В его коротких четверостишиях можно найти ответы на любые вопросы, с которыми человек обычно обращается к психологам. Мудрость, заключенная в этих произведениях, поразительна.

После 40−50 лет каждый задумывается о своем пути и смысле жизни, подводит итоги прожитых лет и пытается разгадать тайны бытия. От чего лучше отказаться? Чем стоит заполнить свои дни? Ответ — в коротких строчках Омара Хайяма.

Кто понял жизнь, тот больше не спешит,

Смакует каждый миг и наблюдает,

Как спит ребёнок, молится старик,

Как дождь идёт, и как снежинки тают.

Ответ становится очевидным — нужно отказаться от спешки. И эта мысль сегодня актуальна, как никогда, ведь современный человек спешит постоянно. На бессмысленную спешку можно потратить всю жизнь, но все равно не успеть осуществить все планы и сделать все дела.

Мудрец призывает получать удовольствие от каждой прожитой минуты, обращать внимание на мир вокруг, на людей и природу, успокоиться. В каждой мелочи можно увидеть прекрасное.