В Коми неосторожность при курении привела к пожару
- 01:00 27 октября
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- Анастасия Амелькина
В Воркуте произошёл крупный пожар в одном из многоквартирных жилых домов. О деталях инцидента и его последствиях подробно рассказывается в отчёте Главного управления МЧС России по Республике Коми.
Возгорание началось вечером 25 октября в старом многоэтажном здании, расположенном по улице Привокзальная. Огонь быстро охватил три балкона и распространился на кухню, нанеся значительные повреждения площадью 30 квадратных метров. Благодаря быстрому реагированию спасательных бригад, удалось избежать человеческих жертв. Пожарным удалось спасти пять человек, находившихся в самое опасное время в зоне возгорания. Ещё 12 были оперативно эвакуированы из здания.
По предварительным данным специалистов, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Этот инцидент ещё раз поднимает вопрос о важности соблюдения мер безопасности и пожарной профилактики, особенно в многоквартирных домах.
В этой связи Главное управление МЧС России по Республике Коми вновь напоминает всем гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности. Важно оборудовать специально отведенные места для курения надежными пепельницами и всегда проверять, что сигарета потушена полностью, прежде чем отправить её в мусор. Категорически нельзя бросать окурки с балконов, так как это может привести к возгоранию. Также настоятельно рекомендуется установка пожарных извещателей в квартирах, которые могут значительно снизить риски серьёзных последствий в случае возникновения пожара.