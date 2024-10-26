В Коми неосторожность при курении привела к пожару

В Воркуте произошёл крупный пожар в одном из многоквартирных жилых домов. О деталях инцидента и его последствиях подробно рассказывается в отчёте Главного управления МЧС России по Республике Коми.

Возгорание началось вечером 25 октября в старом многоэтажном здании, расположенном по улице Привокзальная. Огонь быстро охватил три балкона и распространился на кухню, нанеся значительные повреждения площадью 30 квадратных метров. Благодаря быстрому реагированию спасательных бригад, удалось избежать человеческих жертв. Пожарным удалось спасти пять человек, находившихся в самое опасное время в зоне возгорания. Ещё 12 были оперативно эвакуированы из здания.