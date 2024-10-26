Новое жилье вместо бараков: в одном из городов Коми стартует масштабная программа переселения
- 23:20 26 октября
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорске начинается амбициозный проект по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом пишет БНК.
Уже 25 домов вошли в новую государственную программу, согласно которой жителям предложат либо купленные квартиры, либо жилье в новостройках. На пресс-конференции 25 октября глава района Ильдар Махмутов поделился подробностями планов по обновлению жилищного фонда.
Ранее муниципалитет успешно завершил предыдущие этапы программы, а теперь готовится к следующему, который стартует в 2025 году. В программу вошли 25 зданий, затрагивающие 166 семей. Местные власти рассматривают возможность как приобретения существующего жилья, так и строительства новых многоквартирных домов.
Возведение новых объектов доверят застройщикам из Сыктывкара, поскольку Сосногорск не располагает собственными строительными компаниями. Дома будут кирпичные, до пяти этажей. Уже выделены участки под строительство с готовыми коммуникациями, включая водоснабжение, газ и канализацию. Особенно преобразится железнодорожная часть района, где ранее находились бараки.
Аварийное жилье в Коми занимает более 800 тысяч квадратных метров, где проживают более 40 тысяч человек. До конца 2024 года планируется завершить текущую программу переселения, рассчитанную на расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года. По итогам к концу года предстоит обеспечить новыми квартирами еще 1200 человек из программы 2019-2024 гг.