Новое жилье вместо бараков: в одном из городов Коми стартует масштабная программа переселения

В Сосногорске начинается амбициозный проект по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Об этом пишет БНК.

Уже 25 домов вошли в новую государственную программу, согласно которой жителям предложат либо купленные квартиры, либо жилье в новостройках. На пресс-конференции 25 октября глава района Ильдар Махмутов поделился подробностями планов по обновлению жилищного фонда.