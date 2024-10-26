В Коми погода остаётся ветренной и дождливой
- 22:45 26 октября
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- Анастасия Амелькина
В Коми продолжаются дожди и мокрый снег. Погоду сообщает ЦГМС региона.
На территории Республики Коми ожидается переменная облачность, что значит, что местами небо будет закрыто облаками, однако периодически можно ожидать прояснения. В ночное время суток возможны небольшие, а местами умеренные осадки, которые местами могут быть выражены, что включает снег, мокрый снег и дождь. В течение дня местами также возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, что может принести прохладу и влажность. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от -2 до +3 градусов Цельсия, а днем столбики термометров поднимутся и будут варьироваться от 0 до +5 градусов.
В столице Коми также будет преобладать облачная погода с некоторыми прояснениями, что создаст переменчивую атмосферу. Ожидаются небольшие осадки, которые могут пройти в виде дождя или мокрого снега, что потребует состояния готовности как в отношении одежды, так и в плане выбора транспорта.
Сыктывкарцев ждёт северо-западный ветер скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Это усилит ощущение холода и возможно будет мешать прогулкам на свежем воздухе. Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах 0…+2 градуса, а днем воздух прогреется до +2…+4 градусов Цельсия, создавая осеннюю свежесть и некоторую прохладу.