В Коми погода остаётся ветренной и дождливой

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В Коми продолжаются дожди и мокрый снег. Погоду сообщает ЦГМС региона. На территории Республики Коми ожидается переменная облачность, что значит, что местами небо будет закрыто облаками, однако периодически можно ожидать прояснения. В ночное время суток возможны небольшие, а местами умеренные осадки, которые местами могут быть выражены, что включает снег, мокрый снег и дождь. В течение дня местами также возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, что может принести прохладу и влажность. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне от -2 до +3 градусов Цельсия, а днем столбики термометров поднимутся и будут варьироваться от 0 до +5 градусов.

В столице Коми также будет преобладать облачная погода с некоторыми прояснениями, что создаст переменчивую атмосферу. Ожидаются небольшие осадки, которые могут пройти в виде дождя или мокрого снега, что потребует состояния готовности как в отношении одежды, так и в плане выбора транспорта.