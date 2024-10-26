Лучше любой маски для волос: как пищевая сода помогает вам выглядеть увереннее
- 13:30 26 октября
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- Служба новостей
Пищевая сода, известная также как бикарбонат натрия, все чаще находит применение в уходе за волосами.
Ее используют для различных целей, включая очищение и отшелушивание кожи головы. Вот несколько способов, как сода может помочь в уходе за волосами:
- Очищение волос: Пищевая сода эффективно удаляет загрязнения и остатки стайлинговых средств, особенно после тренировок на свежем воздухе. Она может стать отличным средством для глубокой очистки.
- Отшелушивание кожи головы: Сода помогает избавиться от мертвых клеток кожи и улучшает циркуляцию крови, что может способствовать здоровью волос.
- Сухой шампунь: Благодаря своим подсушивающим свойствам, пищевая сода может использоваться как сухой шампунь. Она удаляет излишки жира и загрязнения, придавая волосам свежесть. Однако следует быть осторожным, так как сода может пересушить кожу головы, если использовать ее слишком часто.
- Восстановление pH-баланса: Некоторые считают, что пищевая сода может помочь восстановить баланс pH кожи головы, что может быть полезно для укрепления волос.
Важно помнить, что перед использованием пищевой соды для ухода за волосами стоит проконсультироваться с врачом, дерматологом или трихологом, чтобы избежать возможных негативных последствий.