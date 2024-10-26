Стоимость квартир рухнет наполовину: эксперты рассказали, что случится с рынком недвижимости уже к декабрю
- 12:06 26 октября
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- Служба новостей
Беспрецедентное падение вызвано снижением спроса
В начале 2024 года на российском рынке недвижимости произошло беспрецедентное падение спроса, вызванное ужесточением условий ипотечного кредитования. Рынок отреагировал на эту ситуацию, и уже в феврале цены на недвижимость снизились примерно на 10 процентов.
Специалисты прогнозируют дальнейшее падение стоимости на 50 процентов к концу года. Российский рынок недвижимости в 2024 году будет адаптироваться к новым условиям, и цены на жилье, особенно на вторичном рынке, упадут.
Весной продавцы начали снижать цены, что привело к увеличению объема сделок. Прогнозируется, что рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России замедлится, а спрос в первом квартале года сократится на 10–20 процентов.
В конце 2023 года условия льготного финансирования для новостроек ухудшились, а первоначальный взнос увеличили с 20 процентов до 30 процентов. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7 процентов для новостроек и 16,9 процентов для вторичного жилья.
Это привело к сокращению покупательского спроса в среднем на 20 процентов по всей стране и на 26 процентов на вторичном рынке. В то же время цены на недвижимость оставались стабильными.