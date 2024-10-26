Стоимость квартир рухнет наполовину: эксперты рассказали, что случится с рынком недвижимости уже к декабрю

Фото из архива "Про Города"

Беспрецедентное падение вызвано снижением спроса В начале 2024 года на российском рынке недвижимости произошло беспрецедентное падение спроса, вызванное ужесточением условий ипотечного кредитования. Рынок отреагировал на эту ситуацию, и уже в феврале цены на недвижимость снизились примерно на 10 процентов.

Специалисты прогнозируют дальнейшее падение стоимости на 50 процентов к концу года. Российский рынок недвижимости в 2024 году будет адаптироваться к новым условиям, и цены на жилье, особенно на вторичном рынке, упадут.

Весной продавцы начали снижать цены, что привело к увеличению объема сделок. Прогнозируется, что рост цен как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости в России замедлится, а спрос в первом квартале года сократится на 10–20 процентов.

В конце 2023 года условия льготного финансирования для новостроек ухудшились, а первоначальный взнос увеличили с 20 процентов до 30 процентов. В январе средняя процентная ставка по ипотечной программе составила 16,7 процентов для новостроек и 16,9 процентов для вторичного жилья.