В Коми вновь дорожает бензин
- 20:30 26 октября
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- Анастасия Амелькина
За неделю 98-й бензин в Коми подешевел на 0,13 процентов. Об этом информирует Комистат.
Рост цен на автомобильный бензин составил 1,3 процента за неделю с 15 по 21 октября 2024 года, а дизельное топливо подорожало на 0,6%. При этом в Воркуте стоимость нефтепродуктов остаётся неизменной.
Сейчас средняя стоимость дизельного топлива в регионе равна 67 рублям 45копейкам за литр. Тогда как бензин марки АИ-98 стоит 78 рублей 99 копеек за литр.
Актуальные цены на нефтепродукты в трёх городах Коми:
Сыктывкар
Марка АИ-92 – 51,26 рублей за литр
Марка АИ-95 - 57,47 рублей за литр
Марка АИ-98 и выше - 78,88 рублей за литр
Дизельное топливо - 66,79 рублей за литр
Ухта
Марка АИ-92 - 50,41 рублей за литр
Марка АИ-95 - 56,98 рублей за литр
Марка АИ-98 и выше - 79,18 рублей за литр
Дизельное топливо - 67,08 рублей за литр
Воркута
Марка АИ-92 - 53,48 рублей за литр
Марка АИ-95 - 56,97 рублей за литр
Дизельное топливо – 69,57 рублей за литр