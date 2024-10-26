В Коми вновь дорожает бензин

За неделю 98-й бензин в Коми подешевел на 0,13 процентов. Об этом информирует Комистат.

Рост цен на автомобильный бензин составил 1,3 процента за неделю с 15 по 21 октября 2024 года, а дизельное топливо подорожало на 0,6%. При этом в Воркуте стоимость нефтепродуктов остаётся неизменной.