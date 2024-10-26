Всегда ставлю соль у порога: Горничная научила одной полезной хитрости — в быту сильно помогает

Поваренная соль — это не только незаменимый ингредиент на кухне, но и полезный в хозяйстве продукт. Например, некоторые хозяйки добавляют её в стиральный порошок, чтобы ткань стала более мягкой.

Недавно сотрудница одного из санаториев поделилась ещё одним свойством этого вещества.