Россиянам рассказали о повышенной температуре в европейской части страны

В последние дни обширные территории европейской части России оказались под влиянием необычно теплой погоды, что вызвало интерес как у жителей, так и у специалистов в области метеорологии. Об этом пишет lenta.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился свежими данными о температурных аномалиях, сообщает ТАСС. Практически на всей европейской территории России, за исключением южных регионов, температура воздуха значительно превышает климатическую норму.