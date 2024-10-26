Россиянам рассказали о повышенной температуре в европейской части страны
- 19:00 26 октября
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- Анастасия Амелькина
В последние дни обширные территории европейской части России оказались под влиянием необычно теплой погоды, что вызвало интерес как у жителей, так и у специалистов в области метеорологии. Об этом пишет lenta.ru.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился свежими данными о температурных аномалиях, сообщает ТАСС. Практически на всей европейской территории России, за исключением южных регионов, температура воздуха значительно превышает климатическую норму.
Особенно примечательна обстановка в Ненецком автономном округе и Архангельской области, где увеличение температуры днем до 7 градусов тепла приводит к активному таянию снега. Такие изменения вызывают усадку снежного покрова, которая, по прогнозам, продолжится, и к началу следующей недели его площадь составит около 60-62 процентов от обычной.
Вильфанд также подчеркнул, что значительные положительные температурные аномалии наблюдаются и в других регионах. Например, в Красноярском крае и на севере Сибири дневная температура в некоторых местах колеблется от минус 2 до минус 7 градусов, в то время как ночные температуры достигают минус 7-12 градусов.
Необычная теплая погода в конце октября привносит и дополнительные риски. Несмотря на поздний осенний период, "реликты" летнего тепла еще не покинули некоторые территории. В результате на юге Башкортостана и востоке Оренбургской области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса, что требует особого внимания и осторожности от местных жителей.
В целом, столь резкие изменения в температурном режиме европейской части России вызывают вопросы и требуют пристального изучения, чтобы лучше понимать климатические процессы в данном регионе.