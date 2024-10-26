В Ухте мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса "Тойоты"

В Ухте произошла дорожно-транспортная авария, в результате которой под колеса автомобиля иностранного производства попал пешеход. Подробности этого происшествия сообщает Комиинформ.

Трагедия случилась 25 октября 2024 года около 16:50. Водитель, рожденный в 1949 году, управлял легковым автомобилем марки Toyota. Он двигался по улице Авиационная, начиная свой путь от улицы Тихановича и направляясь в сторону улицы Молодежная поселка Дальний. Пока транспортное средство следовало по своему маршруту, напротив дома №13/1 на улице Авиационная, водитель сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте, игнорируя ближайший пешеходный переход.