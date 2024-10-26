В Ухте мужчина решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колёса "Тойоты"
- 17:30 26 октября
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- Анастасия Амелькина
В Ухте произошла дорожно-транспортная авария, в результате которой под колеса автомобиля иностранного производства попал пешеход. Подробности этого происшествия сообщает Комиинформ.
Трагедия случилась 25 октября 2024 года около 16:50. Водитель, рожденный в 1949 году, управлял легковым автомобилем марки Toyota. Он двигался по улице Авиационная, начиная свой путь от улицы Тихановича и направляясь в сторону улицы Молодежная поселка Дальний. Пока транспортное средство следовало по своему маршруту, напротив дома №13/1 на улице Авиационная, водитель сбил мужчину, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте, игнорируя ближайший пешеходный переход.
Пострадавшим в аварии оказался мужчина, рожденный в 1964 году. Он получил серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, что потребовало его незамедлительной госпитализации для оказания необходимой медицинской помощи.
Водитель, управлявший автомобилем в момент столкновения, обладает большим опытом вождения — его стаж начался еще в 1971 году. Однако, несмотря на столь длительный срок вождения, за последний год он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения целых 17 раз.