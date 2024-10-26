В Коми супруги ушли на болото и пропали

В Ижемском районе Коми развернулась драматическая ситуация: без вести пропали супруги, которые отправились в путешествие по местным болотам. Об этом пишет БНК.

Глеб и Зинаида Каневы, жители села Кельчиюр, отправились на прогулку в полдень 25 октября, но так и не вернулись домой к вечеру, что вызвало серьезную тревогу среди их близких и соседей. Местные власти оперативно сообщили, что автомобиль, на котором супружеская пара добиралась до болотистой местности, был найден брошенным на обочине вдоль ручья Чудь-шор.