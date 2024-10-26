В Коми супруги ушли на болото и пропали
- 16:30 26 октября
- 12+
- Анастасия Амелькина
В Ижемском районе Коми развернулась драматическая ситуация: без вести пропали супруги, которые отправились в путешествие по местным болотам. Об этом пишет БНК.
Глеб и Зинаида Каневы, жители села Кельчиюр, отправились на прогулку в полдень 25 октября, но так и не вернулись домой к вечеру, что вызвало серьезную тревогу среди их близких и соседей. Местные власти оперативно сообщили, что автомобиль, на котором супружеская пара добиралась до болотистой местности, был найден брошенным на обочине вдоль ручья Чудь-шор.
Спасательные работы не заставили себя ждать: к поискам пропавших присоединились не только сотрудники ухтинского аварийно-спасательного отряда, но и многочисленные волонтеры из числа местных жителей, обеспокоенные судьбой своих соседей. Днем и ночью они прочесывают каждый квадратный метр труднопроходимых болот, надеясь на лучшее.
Тщательные поисковые операции включают в себя использование специального оборудования, а также задействование собак, обученных обнаруживать людей в сложных природных условиях. Администрация Ижемского района просит всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении супругов, незамедлительно сообщать, надеясь, что каждый факт и каждая деталь могут оказаться решающими в этой напряженной поисковой операции.