«Поступила новая информация». Синоптики резко изменили прогноз на ноябрь

Фото из архива "Про Города"

Синоптики резко изменили прогноз погоды на предстоящий месяц ноябрь. Финал осени, согласно новой информации от метеорологов, должен сильно удивить своей погодой, ведь ситуация будет абсолютно аномальной, сообщает PRIMPRESS. Новую информацию о том, какой будет погода в ноябре, выдали специалисты метеослужбы Gismeteo. По словам экспертов, климат готовит множество сюрпризов в предстоящем месяце в различных регионах нашей страны. Например, в Санкт-Петербурге погода не будет соответствовать норме, температура будет доходить до 12 градусов, что считается аномальным теплом. А ближе к концу месяца показатели упадут до минус одного, что тоже является достаточно высоким показателем.

При этом синоптики обещают, что в конце осени в Северной столице будет достаточного много солнца, а это большая редкость для города. То же самое касается и Москвы, где столбики термометров будут доходить до 9 - 10 градусов, по крайней мере, в начале месяца. А в третьей ноябрьской декаде воздух будет остывать уже до минус двух.