Народные инициативы в Сыктывкаре: от школьного радио до производства сладостей

Фото администрации Сыктывкара

В столице Коми продолжается активное воплощение народных инициатив. О том, какие проекты появились и функционируют, сообщает администрация Сыктывкара. На этот раз программа «Народный бюджет в школе» вдохнула новую жизнь в проект «Школьное радио «15 FM», который теперь радует своим эфиром учащихся школы №15. Проект не только предлагает учащимся увлекательный досуг, но и способствует развитию их медийной культуры.

Для воплощения идеи в жизнь, школа оснастила студию необходимым оборудованием: микрофонами, абонентскими громкоговорителями и трансляционным микшер-усилителем. Центр детских инициатив стал местом, где команда увлеченных учащихся уже трудится над созданием радио-контента. Радиопрограммы обещают быть насыщенными: от школьных новостей и интервью с педагогами до обсуждения насущных тем и музыкальных треков.