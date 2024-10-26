С начала 2024 год из Коми депортировали 8 иностранцев
- 11:45 26 октября
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- Анастасия Амелькина
В Коми привлекли к ответственности 13 иностранных гражданина за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.
В течение минувшей недели сотрудники органов внутренних дел Республики активно проводили мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В результате этого процесса было привлечено к административной ответственности 13 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории России.
Особое внимание стоит обратить на случай, произошедший в Ухте. Здесь был обнаружен гражданин Азербайджана, который находился в стране без необходимых документов, подтверждающих его законное право пребывания на территории Российской Федерации. Это нарушение стало предметом особого контроля со стороны правоохранительных органов.
С начала текущего года операции по выдворению иностранных граждан с территории Российской Федерации активно продолжаются. На данный момент восемь человек были депортированы в свои страны, а в одном случае была проведена процедура реадмиссии — возвращения лица в страну его гражданства согласно международным соглашениям и договорам. Эти меры являются частью государственной политики России, направленной на поддержание порядка и законности в миграционной сфере, и свидетельствуют о серьезном подходе к решению вопросов, связанных с нарушением миграционных норм.