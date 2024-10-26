С начала 2024 год из Коми депортировали 8 иностранцев

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми привлекли к ответственности 13 иностранных гражданина за нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона. В течение минувшей недели сотрудники органов внутренних дел Республики активно проводили мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. В результате этого процесса было привлечено к административной ответственности 13 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории России.

Особое внимание стоит обратить на случай, произошедший в Ухте. Здесь был обнаружен гражданин Азербайджана, который находился в стране без необходимых документов, подтверждающих его законное право пребывания на территории Российской Федерации. Это нарушение стало предметом особого контроля со стороны правоохранительных органов.