В Коми выявлено 1209 нарушений ПДД за одни лишь сутки

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

24 октября в Коми произошло более 20 аварий с материальным ущербом. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В течение суток (в четверг) сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Коми осуществили обширные проверки, в результате которых было выявлено значительное количество нарушений правил дорожного движения, а именно 1209 случаев. Среди них особое внимание было уделено водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения — таких автомобилистов оказалось 8 человек. Эти водители были немедленно задержаны, чтобы предотвратить потенциальные опасности на дорогах региона.

Кроме того, инспекторы временно отстранили от управления транспортными средствами 8 граждан, которые не имели соответствующего права на управление автомобилем. Это меры были приняты для обеспечения безопасности движения и снижения вероятности аварийных ситуаций. В числе нарушителей также оказалось 31 автолюбитель, который был привлечен к ответственности за небезопасный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.