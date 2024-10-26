В Коми выявлено 1209 нарушений ПДД за одни лишь сутки
- 09:50 26 октября
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- Анастасия Амелькина
24 октября в Коми произошло более 20 аварий с материальным ущербом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В течение суток (в четверг) сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Коми осуществили обширные проверки, в результате которых было выявлено значительное количество нарушений правил дорожного движения, а именно 1209 случаев. Среди них особое внимание было уделено водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения — таких автомобилистов оказалось 8 человек. Эти водители были немедленно задержаны, чтобы предотвратить потенциальные опасности на дорогах региона.
Кроме того, инспекторы временно отстранили от управления транспортными средствами 8 граждан, которые не имели соответствующего права на управление автомобилем. Это меры были приняты для обеспечения безопасности движения и снижения вероятности аварийных ситуаций. В числе нарушителей также оказалось 31 автолюбитель, который был привлечен к ответственности за небезопасный выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Несмотря на значительный объем выявленных нарушений, на территории Республики Коми 24 октября не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, что является, безусловно, положительным показателем. Тем не менее, произошло 22 аварии, в результате которых был причинен только материальный ущерб. Важно отметить, что такие происшествия также требуют внимания и анализа, чтобы в будущем снизить количество подобных случаев.