Синоптики рассказали о погоде на 26 октября

Фото из архива Pro Города

В Сыктывкаре сохраняется плюсовая температура. Об этом сообщает ЦГМС региона. 26 октября 2024 года в Коми ожидается разнообразная погодная обстановка. В течение дня небо будет преимущественно облачным, иногда будут появляться прояснения. Ночью на большей части региона возможны небольшие, но ощутимые осадки в виде дождя или мокрого снега, а на крайнем северо-востоке не исключено образование тумана. В дневное время на территории Республики вероятны кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега, а местами даже снегопада. Ветер, дующий с северо-запада, постепенно сменит направление на юго-западный, сохраняя скорость в пределах 6-11 м/с.

Температурный режим будет следующим: ночью ожидается от +2 до -3 градусов, а при прояснениях температура может опуститься до -5…-10 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, но на крайнем северо-востоке они могут колебаться в диапазоне от 0 до -5 градусов.