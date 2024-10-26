В Коми из-за неисправного электрооборудования загорелся дом

В Коми за сутки горели частный дом и баня. Такую информацию разместило МЧС региона.

В Усть-Вымском районе, 24 октября 2024 года, поступил тревожный вызов: на улице Южная в селе Гам произошло возгорание в бане. Огонь, охвативший площадь в 1 кв.м., был оперативно потушен, пострадавших нет. В борьбе с огнём участвовали 6 пожарных, 2 добровольца из местных жителей и две единицы техники. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность отопительной печи.