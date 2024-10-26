В Коми из-за неисправного электрооборудования загорелся дом
- 06:30 26 октября
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- Анастасия Амелькина
В Коми за сутки горели частный дом и баня. Такую информацию разместило МЧС региона.
В Усть-Вымском районе, 24 октября 2024 года, поступил тревожный вызов: на улице Южная в селе Гам произошло возгорание в бане. Огонь, охвативший площадь в 1 кв.м., был оперативно потушен, пострадавших нет. В борьбе с огнём участвовали 6 пожарных, 2 добровольца из местных жителей и две единицы техники. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность отопительной печи.
В тот же день, в Корткеросском районе, произошло аналогичное ЧП: в деревне Якушевск загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра, никто не пострадал. К ликвидации пожара были привлечены 6 пожарных и 2 единицы техники. По предварительной версии специалистов, причиной пожара стала неисправная работа электрооборудования.
Оба случая подчеркивают значимость регулярной проверки и обслуживания отопительных систем и электроприборов, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.