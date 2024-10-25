В Коми местами выпадет снег, а температура воздуха опустится до -10С
- 01:00 26 октября
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- Инесса Богатая
В Коми 26 и 27 октября температура воздуха в некоторых районах упадет до -10 градусов, также ожидается снег и гололед. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
По информации республиканских синоптиков, в субботу, 26 октября погода в Коми будет облачной с некоторыми прояснениями.
"В ближайшие трое суток в регионе возможны незначительные осадки в виде дождя или снега. На северо-востоке вероятен туман. Ночные температуры могут колебаться от +2 градусов до -3 градусов, и при ясной погоде возможны заморозки до -5…-10 градусов. Днем температура может достичь +5 градусов, а в Воркуте будет около -5 градусов," — сообщили специалисты в метеослужбе Республики Коми.
Также отметим, что в столице Республики Коми 26 октября дневная температура прогнозируется до +4 градусов, а ночью столбик термометра может опуститься до -1 градуса.
Также синоптики предупредили жителей региона о вероятности гололеда в отдельных районах в воскресенье, 27 октября.
Также по заявлениям синоптиков октябрь в Коми стал лидером по отсутствию осадков.