В Коми местами выпадет снег, а температура воздуха опустится до -10С

В Коми 26 и 27 октября температура воздуха в некоторых районах упадет до -10 градусов, также ожидается снег и гололед. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По информации республиканских синоптиков, в субботу, 26 октября погода в Коми будет облачной с некоторыми прояснениями.