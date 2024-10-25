У жителей Коми в рационе недостаточное количество овощей и фруктов
- 20:45 25 октября
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- Инесса Богатая
В Республике Коми и в России выявлено недостаточное употребление фруктов и овощей. Об этом сообщает "Комиинформ".
О значимости и преимуществах их употребления в интервью с Центром общественного здоровья поведала врач, специализирующаяся на медицинской профилактике, Ульяна Гукова.
"Сегодня в мире наблюдается проблема роста хронических неинфекционных заболеваний, таких как артериальная гипертензия, диабет и ожирение, что связано с несбалансированным питанием. Одним из методов предупреждения подобных заболеваний является рекомендация ВОЗ о ежедневном употреблении 400 граммов или 5 порций фруктов и овощей для получения витаминов, минералов, пищевых волокон и других полезных веществ. Идеальное количество может варьироваться в зависимости от возраста, здоровья и уровня физической активности. Важно также разнообразие рациона: в ежедневном питании желательно присутствие минимум 5 различных видов овощей и фруктов. Достаточное потребление этих продуктов приносит комплексную пользу, " - отмечает специалист.
Употребление овощей и фруктов способствует увеличению продолжительности жизни, поддерживает детское развитие, укрепляет здоровье сердца, снижает вероятность онкологических заболеваний, ожирения и диабета, а также положительно влияет на состояние кишечника и иммунную систему.
"Жители республики часто недополучают необходимое количество фруктов и овощей. Постоянное употребление свежей моркови, яблок и капусты многим дается с трудом. Суточную норму можно сделать более приемлемой, изменив форму подачи: создавая салаты, готовя смузи, добавляя фрукты в каши и кисломолочные продукты, увеличивая долю овощных гарниров или выпекая полезные несладкие пироги с добавлением овощей, " - советует Ульяна Гукова.