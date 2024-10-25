В Сыктывкаре планируют увеличить количество парковочных мест возле новостроек

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В Сыктывкаре депутаты городского совета одобрили изменения в местный градостроительный кодекс. Об этом сообщает "Комиинформ". Согласно внесенным изменениям, в соответствии с установками градостроительного кодекса и советами от региональных планировщиков, на 80 квадратных метров жилплощади должно приходиться одно парковочное место. Например, теперь в 15-этажном доме с квартирами общей площадью 31 870, 9 квадратного метра вместо предусмотренных ранее 241 парковочных мест будет 398. При этом стандарты на детские площадки, спортивные зоны и озеленение остаются неизменными.

Как передает "Комиинформ", начальник управления архитектуры и строительства Сыктывкара Елена Мартынова подчеркнула, что изменения отражают техническую адаптацию к региональным нормам.

Депутат Валерия Стрекалова заявила, что поправки серьезны и важны, и отметила текущие трудности с парковками как у жилых домов, так и в городе в целом. Она выразила уверенность, что проект необходимо принять, если не сразу, то вскоре, и предложила не откладывать решение.

Однако депутат Сергей Кулаков предложил отложить обсуждение до следующей сессии. Согласно его словам, накануне прошла встреча в Министерстве строительства Коми, где выразили желание обсудить текущие разногласия со строителями. Он сообщил, что в случае невозможности компромисса изменения вновь будут рассмотрены в декабре.

Кулаков также отметил, что инициатива поступила от всех строительных компаний и предложил дать время для урегулирования вопроса с министерством, чтобы не игнорировать значимость строительных фирм, предоставляющих рабочие места.

Между тем, представитель Министерства строительства на заседании комиссий подтвердил, что местные нормы должны соответствовать региональным, иначе ведомство может обратиться за помощью в прокуратуру.

В итоге голосование показало, что 12 депутатов поддержали внесение поправки, 10 были против, а двое воздержались. Для принятия меры не хватило трех голосов.