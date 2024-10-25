Санаторий-профилакторий сыктывкарского ЛПК признан одним из лучших в России

«Эта награда подтверждает, что здравница СЛПК продолжает удерживать высокие стандарты в области санаторно-курортного обслуживания. Высокое достижение стало возможным благодаря профессионализму и вкладу в общее дело всех сотрудников нашего санатория-профилактория», - сказала директор по персоналу АО «СЛПК» Татьяна Завацкая.

Конкурс проводит НИИ социальной статистики (Санкт-Петербург). Для определения лучших здравниц на протяжении нескольких месяцев велись опросы потребителей в крупнейших городах России. Победителей выбрали, основываясь на независимом мнении людей, которые воспользовались услугами в том или ином санатории и оценили их качество.