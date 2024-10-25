В одной из сыктывкарских поликлиник появится новый современный маммограф
- 16:30 25 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарской поликлинике № 3 до конца года установят новый современный маммограф, информирует Минздрав Коми.
По данным пресс-службы регионального ведомства, медицинский аппарат намерены разместить в филиале на улице Коммунистической, 41, что позволит уменьшить время ожидания процедуры. К тому же, добавим, что уже в марте 2025 года в этом же подразделении поликлиники планируется установка нового флюорографа.
На данный момент флюорографию на Коммунистической, 41 можно пройти на мобильной установке. Пациенты также получают направления на обследование в поликлинику на улице Карла Маркса, 116 и в тубдиспансер на улице Димитрова.
Кроме того, для удобства пациентов Минздрав вместе с Сыктывкарской поликлиникой №3 рассматривает внедрение системы электронной очереди для флюорографии. Электронные талоны дадут возможность пациентам филиала на Коммунистической, 41 ожидать внутри помещения и лишь после вызова идти к мобильному комплексу на улице.