В одной из сыктывкарских поликлиник появится новый современный маммограф

Фото "Про Город"

В Сыктывкарской поликлинике № 3 до конца года установят новый современный маммограф, информирует Минздрав Коми. По данным пресс-службы регионального ведомства, медицинский аппарат намерены разместить в филиале на улице Коммунистической, 41, что позволит уменьшить время ожидания процедуры. К тому же, добавим, что уже в марте 2025 года в этом же подразделении поликлиники планируется установка нового флюорографа.

На данный момент флюорографию на Коммунистической, 41 можно пройти на мобильной установке. Пациенты также получают направления на обследование в поликлинику на улице Карла Маркса, 116 и в тубдиспансер на улице Димитрова.