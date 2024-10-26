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Россиянам назвали настоящие причины стремительного роста цен на сливочное масло

Россиянам назвали настоящие причины стремительного роста цен на сливочное маслоfreepik.com

Цена сливочного масла увеличивается на всех этапах производства. В «Союзмолоко» подтвердили, что с начала 2023 года стоимость масла повысилась на 70%, сообщает KP.RU.

"Себестоимость производства масла растет на каждом этапе — от сырья до переработки. В августе себестоимость сливочного масла была на 16% выше, чем в прошлом году: зарплаты сотрудников увеличились на 24%, а затраты на сырье — почти на 20%", — сообщили KP.RU в «Союзмолоко».

Также издание отметило, что в 2023 году спрос на сливочное масло повысился на 7%, а за первые семь месяцев 2024 года вырос еще на 2%. Одной из причин резкого удорожания масла является его высокая молокоемкость: на производство одного килограмма масла требуется 20-30 литров молока. Также увеличение производства сливок уменьшает количество молока, доступного для производства масла, пишет портал URA.ru.

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