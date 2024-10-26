Лучше тонны навоза: удобрите почву этим продуктом из кухни, и вас ждет небывалый урожай
- 07:13 26 октября
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- Служба новостей
С наступлением осени огородникам важно подготовить почву к следующему сезону.
За лето почва часто теряет свои питательные вещества, и качественные удобрения становятся ключом к успешному будущему урожаю. Хотя навоз считается идеальным выбором, его высокая цена и сложности с транспортировкой могут стать препятствием. К счастью, существует доступная альтернатива. Садовод Светлана Городецкая предлагает рецепт эффективного осеннего удобрения.
Ингредиенты для смеси:
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Доломитовая мука: 3 кг на 10 литров воды. Она содержит кальций, который помогает раскислять почву и способствует здоровому развитию корневой системы. Также в доломитовой муке присутствует оксид магния, который стимулирует рост и плодоношение растений.
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Диатомит садовый: 3 кг на 10 литров воды. Этот компонент дезинфицирует почву, защищая её от болезней и вредителей, а также содержит магний, кремний, железо и другие важные микроэлементы.
Способ приготовления:
- Соедините доломитовую муку и диатомит садовый, тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Распределите готовую смесь по участку, особенно тщательно обрабатывая места будущих посадок.
Преимущества смеси:
- Экономична и эффективна.
- Заменяет 20 кг навоза.
- Улучшает структуру почвы и повышает урожайность.
- Защищает растения от болезней и вредителей.
Рекомендация: Эту смесь можно использовать как весной, так и осенью для поддержания здоровья и плодородия почвы, сообщает ngzt.ru.