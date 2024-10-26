Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам и инвалидам в 10 000 рублей начнется с 26 октября

Это будут упреждающие деньги за следующий месяц Пенсионерам и инвалидам рассказали о денежной выплате, которую начнут перечислять с 26 октября. Ее размер составит 10 тысяч рублей, получить такие деньги можно будет только единовременно. Информация о таких перечислениях уже успела наделать шума в социальных сетях, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что в Сети стала распространяться информация о том, что в ближайшее время пенсионеры в России смогут получить новую разовую выплату. Ее размер составит 10 тысяч рублей, как это уже было несколько лет назад, когда пожилым разово зачислялась такая же сумма.

Источники утверждают, что соответствующий указ уже подписан. Но в реальности все немного не так. Дело в том, что указ действительно есть, он был подписан президентом, но значительно раньше. Речь идет о материальном поощрении получателей пенсии по старости, а также по инвалидности. Но рассчитывать на данную выплату могут лишь определенные люди - те, кто приехал из ДНР, ЛНР или с территории Украины.