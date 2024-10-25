Названа самая полезная сладость — это не зефир и не шоколад. В ней сконцентрированы витамины, минералы и клетчатка
- 17:00 25 октября
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- Служба новостей
Что нужно знать о сладости
Мороженое, шоколад, зефир, конфеты, мед, сырник — это сладости.
"А сладости сладкие, а сладкие — потому что у них много сахара. А если много сахара — то много калорий. А если много калорий, то продукт калорийный и его надо дозировать, чтобы талия не выгнулась наружу", — написал тренер.
По его словам, если вам очень хочется полакомиться иногда — то выбирайте то, что вам действительно нравится.
Какие сладости самые полезные?
Виктор сообщил, что самые полезные сладости — это сухофрукты.
"Высушенный фрукт или ягода. Высушенный, а значит лишенный большинства воды. Если в среднестатистическом фрукте 85% воды, то в сухофрукте — всего 15%. Сама сушка делает фрукт десертом… самым полезным десертом, потому что все в нем увеличивается в количестве, концентрируется" — отметил Виктор.
Десертом сушеный фрукт становится потому, что в нем количество сахара увеличивается в 6 раз, с 10% до 60% в среднем. А самым здоровым он становится, потому что и витамины, и минералы, и клетчатка с сушкой в нем концентрируется.
В сухофруктах где-то 7-9 г клетчатки на 100 г, поэтому они полезны.
„Каждый потребленный грамм клетчатки снижает усвояемость калорий где-то на 7 ккал. То есть, если в 100 граммах чернослива номинально 250 калорий, то с учетом 49 калорий, которые не усвоятся благодаря клетчатке (7×7=49), в сушеной сливке по сути 200 калорий“, — написал Мандзяк.