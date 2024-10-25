Названа самая полезная сладость — это не зефир и не шоколад. В ней сконцентрированы витамины, минералы и клетчатка

"Высушенный фрукт или ягода. Высушенный, а значит лишенный большинства воды. Если в среднестатистическом фрукте 85% воды, то в сухофрукте — всего 15%. Сама сушка делает фрукт десертом… самым полезным десертом, потому что все в нем увеличивается в количестве, концентрируется" — отметил Виктор.

По его словам, если вам очень хочется полакомиться иногда — то выбирайте то, что вам действительно нравится.

"А сладости сладкие, а сладкие — потому что у них много сахара. А если много сахара — то много калорий. А если много калорий, то продукт калорийный и его надо дозировать, чтобы талия не выгнулась наружу", — написал тренер.

Десертом сушеный фрукт становится потому, что в нем количество сахара увеличивается в 6 раз, с 10% до 60% в среднем. А самым здоровым он становится, потому что и витамины, и минералы, и клетчатка с сушкой в нем концентрируется.

В сухофруктах где-то 7-9 г клетчатки на 100 г, поэтому они полезны.