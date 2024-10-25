Лучше любой маски для волос: как пищевая сода помогает вам выглядеть увереннее

Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, набирает популярность в уходе за волосами. Она может предложить различные преимущества:

Глубокое очищение: Пищевая сода эффективно устраняет загрязнения и остатки стайлинговых средств, особенно после активности на свежем воздухе. Она может служить превосходным средством для глубокого очищения волос. Отшелушивание кожи головы: Благодаря своим свойствам, сода помогает удалять мертвые клетки кожи и улучшает кровообращение, что способствует здоровью волос. Альтернатива сухому шампуню: Сода может поглощать излишки жира и загрязнения, действуя как сухой шампунь и придавая волосам свежесть. Однако важно не переусердствовать, чтобы избежать пересушивания кожи головы. Восстановление pH: Считается, что пищевая сода может помочь в восстановлении баланса pH кожи головы, что может способствовать укреплению волос.

Однако перед началом использования пищевой соды для волос рекомендуется проконсультироваться с врачом, дерматологом или трихологом для предотвращения возможных негативных воздействий.