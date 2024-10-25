В Коми за неделю подорожали молоко, сливочное масло и яйца
- 14:30 25 октября
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- Инесса Богатая
Комистат опубликовал информацию о динамике потребительских цен на некоторые товары и услуги в период с 15 по 21 октября. Об этом сообщает "Комиинформ".
Так, согласно информации ведомства, за последнюю неделю наблюдалось повышение цен на куриные яйца и молоко на 3%, полукопченые и варено-копченые колбасы на 2,9%, сливочное масло на 2,1%, пшеничную муку на 1,3%, творог на 1,2%, неразделанную мороженую рыбу на 1%.
Снижение в ценах было отмечено на сахар-песок (-3,5%), черный байховый чай (-3%), гречневую крупу (-2,7%), твердые, полутвердые и мягкие сыры (-2,2%), сосиски и сардельки (-1,9%), соль (-1,6%) и пастеризованное молоко (-1%).
Среди продуктов растительного происхождения выросли на 5,5% цены на бананы, на 3,3% - на помидоры, на 3,2% - на свеклу, на 1% - на белокочанную капусту.
Цены на огурцы снизились на 5,1%, а на яблоки - на 1,8%.
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости зубная паста подорожала на 5,1%, а зубная щетка на 1,3%.
Детские подгузники стали дешевле на 2,6%, а сухие корма для животных на 2%.
Среди других товаров непродовольственного назначения шампуни повысились в цене на 4%, в то время как электропылесосы стали дешевле на 2,6%, а телевизоры на 2,5%.
В категории медикаментов было отмечено, что комбинированные анальгетики подорожали на 1,5%, а эргоферон на 1%. На поливитамины цена снизилась на 3,6%.
Рост цен на автомобильный бензин составил 1,3%, а дизельное топливо подорожало на 0,6%.