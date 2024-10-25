В Коми за неделю подорожали молоко, сливочное масло и яйца

Комистат опубликовал информацию о динамике потребительских цен на некоторые товары и услуги в период с 15 по 21 октября. Об этом сообщает "Комиинформ".

Так, согласно информации ведомства, за последнюю неделю наблюдалось повышение цен на куриные яйца и молоко на 3%, полукопченые и варено-копченые колбасы на 2,9%, сливочное масло на 2,1%, пшеничную муку на 1,3%, творог на 1,2%, неразделанную мороженую рыбу на 1%.