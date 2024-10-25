Сыктывкарец потерял более миллиона рублей из-за желания "быстрых" денег

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В отдел полиции Сыктывкара поступило заявление от местного жителя о краже финансовых средств, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми. По информации ведомства, 52-летний мужчина сообщил правоохранителям, что получил звонок на мессенджер от незнакомца. Этот человек рассказал о новом способе заработка на удаленной основе. Он предоставил подробные инструкции по вложениям и убедил зарегистрироваться на специализированных интернет-платформах. Согласно предложенной схеме, в течение нескольких недель мужчина вкладывал свои накопления и взятые в кредит деньги, расплачиваясь за возможность удвоить доход.

После этого житель Сыктывкара попытался вывести свои средства, но "помощник" предложил использовать его собственный счет для этой операции, заявив, что благодаря успешной истории пользователя сумма может вырасти. Также мошенник пообещал горожанину, что сразу же переведет полученные деньги на его карту. Доверчивый мужчина выполнил все указания афериста и ждал перевода средств, однако, тот перестал выходить на связь. В результате потерпевший лишился свыше миллиона рублей.

Сейчас по данному факту начато уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".