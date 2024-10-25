В Коми "кисельную дорогу" рабочие отсыпают бутовым камнем

Фото Минстроя Коми

На проблемных отрезках дороги Кожва — Чикшино в Печорском районе продолжаются работы по отсыпке бутовым камнем, задействована специальная техника. Транспортным средствам, застрявшим в грязи, оказывают помощь, сообщает Минстрой Коми. Этим летом подрядчики провели ремонтное профилирование дороги на наиболее сложных участках Кожва — Чикшино, добавив туда 1,2 тысячи кубометров щебня. Работы по поддержанию дороги в проезжем состоянии продолжаются.

Напомним, осенью 2023 года в соцсетях появились фотографии застрявшей техники на участке дороги под Усинском, и возникло выражение "кисельная дорога". Правительство планирует засыпать песком и щебнем все переувлажненные грунтовые участки. Минстрой республики, запросивший на это 2,2 миллиарда рублей, предложил новую инициативу — асфальтировать самые проблемные зоны.

В июне 2024 года было объявлено, что запрашиваемая сумма не была выделена, однако начата разработка проекта капитального ремонта 40 километров дороги Чикшино — Кожва. Ожидается, что стоимость работ составит 3 миллиарда рублей. Минстрой намерен начать строительство в 2025 году и завершить его в 2026 году.