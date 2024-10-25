«Выходные устроят нам неприятности». Синоптики составили новый прогноз на 26 и 27 октября
- 09:20 25 октября
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- Служба новостей
Синоптики рассказали об изменении климатической ситуации во многих регионах уже в ближайшие выходные. По словам специалистов, 26 и 27 октября во многих регионах стоит ждать неприятных погодных сюрпризов. И для большинства людей это станет неприятным фактом/
По прогнозу специалистов Gismeteo, новые климатические сюрпризы стоит ждать уже в ближайшие выходные во многих российских регионах. Несмотря на то что уже наступила глубокая осень, многие люди строят планы на выходные. Но неприятные изменения в погоде могут полностью их нарушить.
Так, серьезное ухудшение погоды метеорологи прогнозируют в ближайшее время на Урале. Там начнется постепенный переход к зимней обстановке. Например, в Екатеринбурге температура будет опускаться в течение всех выходных: сначала на два градуса в субботу, а затем еще на два градуса в воскресенье. Причем в последний день недели столицу региона накроют мокрые снегопады, а ночью наступят заморозки, пишет primpress.ru.
В европейской части нашей страны также будут фиксироваться аномалии, но уже в другую сторону. Например, в Москве пока остается тепло не по климату, температура на выходных будет доходить до плюс 10 градусов, что немного выше климатической нормы. Причем в столице наконец-то стихнет сильный ветер, который дул всю неделю, и выглянет солнце, за счет чего станет еще теплее.