«Выходные устроят нам неприятности». Синоптики составили новый прогноз на 26 и 27 октября

Синоптики рассказали об изменении климатической ситуации во многих регионах уже в ближайшие выходные. По словам специалистов, 26 и 27 октября во многих регионах стоит ждать неприятных погодных сюрпризов. И для большинства людей это станет неприятным фактом/

По прогнозу специалистов Gismeteo, новые климатические сюрпризы стоит ждать уже в ближайшие выходные во многих российских регионах. Несмотря на то что уже наступила глубокая осень, многие люди строят планы на выходные. Но неприятные изменения в погоде могут полностью их нарушить.