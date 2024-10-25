Обновленная сыктывкарская школа №16 уже скоро примет учеников
- 08:45 25 октября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарская школа №16 вновь открыта после капитального ремонта. Об этом сообщает мэрия столицы Коми.
По информации пресс-службы администрации Сыктывкара, начиная со второй четверти ученики смогут вернуться в обновленные классы.
В процессе капитального ремонта были выполнены отделочные работы, а также проведен ремонт системы водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции, электрообеспечения и системы противопожарной безопасности. Дополнительно выполнен капитальный ремонт кровли здания, и все работы завершены в установленные договором сроки.
Добавим, в учебном заведении модернизировали оснащение столовой в соответствии с современными стандартами. В учебных кабинетах подготовлены условия для подключения современного технологического оборудования.
В школе также оборудованы кабинеты труда и основ безопасности и защиты Родины. Для уроков физики, химии и биологии закуплены цифровые лаборатории и специализированная мебель.
Добавим, что обновленное учреждение станет партнером для школы №38, где также планируется капитальный ремонт. Составлено расписание уроков с учетом санитарных норм.
По поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба было выделено 53,9 млн рублей из республиканского бюджета для дополнительного финансирования ремонта школ, включая 9,6 млн рублей на школу №16.