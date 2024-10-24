Помощь рядом: где сыктывкарцам с ограниченными возможностями здоровья искать поддержки

История одиннадцатилетней Насти с ДЦП, которая не теряет надежду научиться самостоятельно ходить

На 1 января 2023 года в России насчитывалось почти 11 миллионов людей с ОВЗ. Из них 4,9 миллиона мужчин и более 6 миллионов женщин. По данным Росстата, около 722 тысяч из общего количества приходится на детей до 18 лет.

В регионах России людям с ограниченными возможностями здоровья часто некуда обратиться за помощью. Они ищут поддержку и надежду, и в этом им может помочь благотворительный фонд «АиФ.Доброе сердце».

Фонд поддерживает подопечных со сложными и редкими заболеваниями, а также помогает семьям с тяжелобольными детьми и взрослыми получить жизненно необходимые лекарства, попасть на операцию, когда закончились квоты, приобрести дорогостоящее медоборудование. К любой медицинской помощи в фонде активно подключаются опытные юристы и психологи, помогая семьям подопечных справляться с самыми безвыходными ситуациями.

Одной из подопечных фонда является одиннадцатилетняя сыктывкарка Настя Гелета, которой в полтора года поставили диагноз “ДЦП.Спастическая диплегия”. Несмотря на все трудности, с которыми ей приходится сталкиваться, девочка не сдается и продолжает бороться за свою мечту — научиться ходить самостоятельно.

Журналист издания “Про Город” поговорил с Настей и ее мамой Анной и узнал, через что приходится проходить маленькой девочке с тяжелой формой заболевания,и как ее семья справляется и кто помогает им на этом непростом пути.

Как вы узнали о диагнозе Насти?

— Мы не сразу заметили, что у Насти есть серьезные проблемы со здоровьем, потому что она родилась недоношенной, на седьмом месяце беременности. Когда дочке исполнился год, мы заметили, что ее мышцы стали напряженными и грубыми. Это был сигнал для нас, что с ребёнком что-то не так. Результаты показали, что у Насти ДЦП третьего уровня по шкале ГМС. Это серьезное заболевание, которое требует постоянного внимания и ухода, — рассказала Анна.

Семье Насти повезло встретить мануального терапевта, который помог девочке справиться с проблемами на начальном этапе. Благодаря его усилиям, Настя стала говорить, глаза выровнялись, и семья смогла начать заниматься её умственным и физическим развитием.

Несмотря на все успехи, у девочки остается сопутствующее заболевание — частичная атрофия зрительных нервов на оба глаза. Это заболевание, известное как эффект «спящего глаза»: один глаз может закрываться и «спать», в то время как другой остаётся открытым.