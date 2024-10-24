В Коми планируют предоставить дополнительные финансы для льготной ипотеки молодым семьям

Правительство Республики Коми решило предоставить дополнительные финансовые средства для продления программы льготной ипотеки под 1% для молодых семей. Об этом сообщает "ТАСС".

По информации издания, губернатор региона Владимир Уйба указал, что 37 млн рублей будут направлены на социальные выплаты на жилье для 47 молодых семей.

"Я принял решение выделить дополнительные ресурсы, чтобы молодые семьи в Коми, которые не успели воспользоваться льготной ипотекой в прошлом году, смогли это сделать до конца 2024 года. В 2023-м, который был Годом молодежи у нас, по моему поручению был разработан новый формат поддержки для молодых семей. Мы предложили им взять кредит на жилье под всего 1% годовых, что очень важно в условиях высоких банковских ставок на подобные займы, " - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.