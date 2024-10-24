В Коми планируют предоставить дополнительные финансы для льготной ипотеки молодым семьям
- 01:00 25 октября
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- Инесса Богатая
Правительство Республики Коми решило предоставить дополнительные финансовые средства для продления программы льготной ипотеки под 1% для молодых семей. Об этом сообщает "ТАСС".
По информации издания, губернатор региона Владимир Уйба указал, что 37 млн рублей будут направлены на социальные выплаты на жилье для 47 молодых семей.
"Я принял решение выделить дополнительные ресурсы, чтобы молодые семьи в Коми, которые не успели воспользоваться льготной ипотекой в прошлом году, смогли это сделать до конца 2024 года. В 2023-м, который был Годом молодежи у нас, по моему поручению был разработан новый формат поддержки для молодых семей. Мы предложили им взять кредит на жилье под всего 1% годовых, что очень важно в условиях высоких банковских ставок на подобные займы, " - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Уйбы, новая инициатива оказалась эффективной. Из выделенных 60 млн рублей 22 молодые семьи смогли оформить ипотечные кредиты через АО "Коми ипотечная компания". "В этом году поступили запросы от молодоженов с просьбой продлить программу. Я поручил правительству найти дополнительные средства. В результате сейчас на 45 млн рублей, выделенных из бюджета Коми и направленных в уставный капитал 'Коми ипотечной компании', еще 16 молодых семей вскоре улучшат свои жилищные условия, " - отметил руководитель региона.
В дополнение к этому, в рамках Года семьи будет оказана поддержка молодым парам в решении жилищного вопроса. Благодаря социальным выплатам на сумму более 37 млн рублей до конца года 47 молодых семей смогут обрести свое жилье, сообщил глава республики.
Программа поддержки молодежи также обсуждалась на встрече, состоявшейся в Москве с участием руководителя Росмолодежи Григория Гурова. В диалоге также приняли участие председатель правления "Движения первых" Герой России Артур Орлов и председатель комитета по молодежной политике Республики Коми Никита Марковченков.