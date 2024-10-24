Коми планируют выделить деньги на ремонт дороги Чикшино — Кожва из федерального бюджета
- 21:45 24 октября
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- Инесса Богатая
Стоимость восстановления дороги на участке Кожва — Чикшино оценивается в 3 миллиарда рублей.
Эту информацию озвучил заместитель председателя правительства и министр строительства и ЖКХ Республики Коми Андрей Селиванов в ходе заседания Государственного совета региона, отвечая на вопрос спикера регионального парламента Сергея Усачева, сообщает "Комиинформ".
"Министерство строительства в курсе существующей проблемы. В текущем году оформлен контракт на создание проектно-сметной документации, которая уже готова и направлена на государственную экспертизу. После её завершения, запланированной до 25 декабря, будет установлена стоимость, составляющая около 3 миллиардов рублей", – пояснил А. Селиванов.
Министр строительства и ЖКХ акцентировал внимание на том, что такая сумма является значительной для республики. Поэтому министерство сотрудничает с Федеральным дорожным агентством. В полученном от агентства письме указано, что выделение федерального финансирования планируется на 2026-2027 годы.
"Трудности ремонта дороги большие, и он потребует значительных ресурсов. За один год участок восстановить не удастся, поэтому окончание работ планируется на 2027 год", – сказал министр строительства.
Также он сообщил, что предпринимаются попытки переноса сроков работ на 2025 год, однако пока нет гарантии в решении этого вопроса.
В настоящее время на проблемном участке работает компания "Темпдорстрой", которая устраняет колейность. Зимой и летом трасса не вызывает сложностей, но весной и осенью грузовики повреждают дорогу, несмотря на существующие ограничения. После проезда тяжелой техники возникает колейность, и дорожникам приходится восстанавливать участок, чтобы привести его к норме.