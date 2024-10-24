Коми планируют выделить деньги на ремонт дороги Чикшино — Кожва из федерального бюджета

Стоимость восстановления дороги на участке Кожва — Чикшино оценивается в 3 миллиарда рублей.

Эту информацию озвучил заместитель председателя правительства и министр строительства и ЖКХ Республики Коми Андрей Селиванов в ходе заседания Государственного совета региона, отвечая на вопрос спикера регионального парламента Сергея Усачева, сообщает "Комиинформ".

"Министерство строительства в курсе существующей проблемы. В текущем году оформлен контракт на создание проектно-сметной документации, которая уже готова и направлена на государственную экспертизу. После её завершения, запланированной до 25 декабря, будет установлена стоимость, составляющая около 3 миллиардов рублей", – пояснил А. Селиванов.

Министр строительства и ЖКХ акцентировал внимание на том, что такая сумма является значительной для республики. Поэтому министерство сотрудничает с Федеральным дорожным агентством. В полученном от агентства письме указано, что выделение федерального финансирования планируется на 2026-2027 годы.