Покупатель автомобиля в Коми оплатил долги предыдущего владельца

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В Коми покупатель авто непреднамеренно покрыл долги предыдущего владельца. Об этом сообщает "Комиинформ". Налоги, кредиты, штрафы ГАИ и исполнительские сборы привели к тому, что у жителя Сосногорска накопились задолженности на сумму более 100 тысяч рублей.

Должник не просто избегал уплаты долгов. Осведомленный о том, что на его автомобили наложен запрет на регистрацию, он продал одну машину без официального переоформления.

Покупатель Audi Q8 из другого региона в полной мере столкнулся с последствиями этой сделки. Его попытки оспорить действия пристава не увенчались успехом, в результате чего он не смог стать законным владельцем автомобиля.

Чтобы снять запрет на регистрационные действия, покупатель полностью погасил долги продавца. В ОСП по Сосногорску было завершено фактическим исполнением девять исполнительных производств.

Приставы в Коми советуют перед крупной покупкой проверить, не числится ли продавец в Банке данных исполнительных производств на сайте https://fssp.gov.ru/iss/ip/.