В Коми бдительный сотрудник банка смог предотвратил мошенничество

Фото МВД по Коми

Полиция Печоры выразила благодарность банковскому сотруднику, который предотвратил попытку обмана местной жительницы, сообщила пресс-служба МВД Коми. По информации пресс-службы ведомства, в отделение полиции Печоры поступила информация от работника банка о попытке кражи 200 тысяч рублей у женщины 1982 года рождения.

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный на мобильный телефон и сообщил о поданной на ее имя заявке на кредит. Чтобы мошенники не украли деньги, ей предложили оформить встречный займ и перевести средства на некий "безопасный" счет.

Женщина, поверив злоумышленникам, прибыла в банк, чтобы снять средства и перевести их. Однако, банковский служащий Евгений Шутков заметил ее взволнованное состояние и растерянность. После разговора с клиенткой, он понял, что она стала жертвой мошенничества. Евгений убедил ее не предпринимать финансовых шагов и обратиться в полицию.