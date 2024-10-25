Указ подписан: пенсионеров, у которых есть непрерывный стаж работы 10-15 лет, ждет приятный бонус с 26 октября

Россияне, выходящие на пенсию, могут ожидать приятный бонус к своим ежемесячным пенсиям в виде дополнительных выплат за непрерывный трудовой стаж более 10 лет. Подробности этого механизма рассказал эксперт по пенсионным вопросам.

Получение таких бонусов становится возможным благодаря работе в крупных компаниях, которые вносят подобные решения. Важно, чтобы трудовой стаж был непрерывным в течение определенного периода. Хотя для стандартного начисления пенсии это обычно не играет роли, в данном случае данный фактор становится ключевым.