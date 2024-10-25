Указ подписан: пенсионеров, у которых есть непрерывный стаж работы 10-15 лет, ждет приятный бонус с 26 октября
- 03:07 25 октября
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- Служба новостей
Россияне, выходящие на пенсию, могут ожидать приятный бонус к своим ежемесячным пенсиям в виде дополнительных выплат за непрерывный трудовой стаж более 10 лет. Подробности этого механизма рассказал эксперт по пенсионным вопросам.
Получение таких бонусов становится возможным благодаря работе в крупных компаниях, которые вносят подобные решения. Важно, чтобы трудовой стаж был непрерывным в течение определенного периода. Хотя для стандартного начисления пенсии это обычно не играет роли, в данном случае данный фактор становится ключевым.
Особое значение непрерывный стаж приобретает для лиц, работавших на таких ответственных профессиях, как учителя, врачи или шахтёры, а также для тех, кто длительное время трудился в сложных условиях Крайнего Севера. Эти обстоятельства могут существенно влиять на право получения дополнительных льгот и выплат.
В последние годы многие компании стали внедрять инициативы, направленные на поддержку лояльных сотрудников c продолжительным стажем. Те, кто накопил значительный непрерывный стаж, могут получить дополнительное вознаграждение даже после выхода на пенсию.
Некоторые организации предлагают денежные премии за непрерывный стаж от трех до пяти лет в размере 1,5–2 тысяч рублей. За стаж от 10 до 15 лет выплаты могут достигать уже 2,5–3 тысяч рублей.
Эти дополнительные выплаты могут быть приурочены к юбилейным датам в возрасте от 55 до 70 лет, и многие пенсионеры начнут получать их с 26 октября, пишет prochepetsk.ru.