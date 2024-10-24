Названы знаки китайского гороскопа, которым 2025 год принесет нереальный успех — так решила Зеленая Деревянная Змея
- 20:57 24 октября
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- Служба новостей
Покровительницей 2025 года станет Зелёная Деревянная Змея, символизируя развитие и постоянный рост. Ожидается, что предстоящий год не принесёт серьёзных разочарований, поскольку важно, чтобы ничего не нарушало спокойствие и свободу рептилии.
Астрологи прогнозируют успех для многих знаков китайского гороскопа. Тигры, Кролики и Собаки смогут достигнуть заметных результатов.
Тигры сумеют наладить дела, связанные с доходами. У них возникнут проекты, которые привлекут партнёров и клиентов. Этот знак создаст уникальный продукт, интерес к которому продержится несколько лет.
Астрологи советуют Тиграм рассмотреть возможность масштабирования. Для работающих по найму год принесёт удачные возможности для расширения должностных обязанностей и новых заданий, давая шанс сделать решительный шаг вперёд и увеличить доход.
Кролики осмелятся сделать то, на что долго не решались. Звёзды рекомендуют быть смелыми в поступках и активными.
Новый год станет отличным временем для приобретения известности. Представителей этого знака ожидают интересные задания и проекты. Постарайтесь наладить связь с окружающими, она поможет вам в достижении профессиональных целей.
Собаки будут невероятно успешны в построении карьеры, чему поспособствует их убедительное ораторское мастерство. Астрологи советуют вспомнить о своих риторических способностях и свободно их использовать.
Совет: Несмотря на то что Зелёная Деревянная Змея проста в своих требованиях и не требует постоянного поклонения, не оставляйте её без внимания. Замените символы прошлых лет на те, что приятны хозяйке предстоящего года, например, создайте для неё "клад". В укромных местах можно разместить горсть монет. Для завоевания благосклонности приобретите статуэтки, календари, салфетки, подвески с символикой рептилии, пишет портал hibiny.ru.