В Сыктывкаре разыскивают пропавшего еще в апреле мужчину

В Сыктывкаре продолжаются поиски пропавшего в апреле Бориса Есева. На сегодня его местоположение неизвестно. Поисковая группа "Лиза Алерт" разместила ориентировочное сообщение о мужчине, обращаясь к жителям с просьбой о содействии в его поисках.

Согласно доступной информации, у пропавшего мужчины рост около 180 см, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы. Что касается одежды исчезнувшего в момент пропажи, данных нет, что усложняет его опознание.