В Сыктывкаре разыскивают пропавшего еще в апреле мужчину
- 14:30 24 октября
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре продолжаются поиски пропавшего в апреле Бориса Есева. На сегодня его местоположение неизвестно. Поисковая группа "Лиза Алерт" разместила ориентировочное сообщение о мужчине, обращаясь к жителям с просьбой о содействии в его поисках.
Согласно доступной информации, у пропавшего мужчины рост около 180 см, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы. Что касается одежды исчезнувшего в момент пропажи, данных нет, что усложняет его опознание.
Прошло более полугода с момента исчезновения Бориса Есева. Поисковые операции продолжаются при участии как профессиональных служб, так и добровольцев. В активную фазу поиска вступили не только поисково-спасательные группы, но и обычные жители Сыктывкара и окрестных районов. Каждое, даже самое, казалось бы, незначительное сообщение, может оказаться полезным в таких ситуациях.
"Лиза Алерт" обращается ко всем, кто мог видеть Бориса или обладать информацией о его возможном нахождении, с просьбой немедленно сообщить об этом на линию помощи по номеру 8-800-700-54-52. Информацию также можно передать полиции, позвонив по номеру 02. Операторы доступны в любое время суток, и каждое поступившее сообщение будет проверено с особой тщательностью.