Цветок, питающийся энергией хозяина: названо популярное растение, которое несет несчастья - называют цветком "смерти"

Комнатные растения — это не только украшение для интерьера, но и элементы, которым часто приписывают различные энергетические свойства. С давних времен считалось, что одни цветы обладают положительной энергетикой, даря своим владельцам энергию, в то время как другие способны забирать силы, будучи "энергетическими вампирами".

Особенно недобрую репутацию среди них имеет гибискус, известный также как китайская роза. Хотя его цветы необычайно красивы, растение нередко называют «цветком смерти» из-за суеверий, связанных с его появлением в доме. Согласно поверьям, цветение гибискуса может предвещать негативные события, а неожиданное опадание листвы считается плохим знаком.