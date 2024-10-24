Цветок, питающийся энергией хозяина: названо популярное растение, которое несет несчастья - называют цветком "смерти"
- 15:17 24 октября
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Комнатные растения — это не только украшение для интерьера, но и элементы, которым часто приписывают различные энергетические свойства. С давних времен считалось, что одни цветы обладают положительной энергетикой, даря своим владельцам энергию, в то время как другие способны забирать силы, будучи "энергетическими вампирами".
Особенно недобрую репутацию среди них имеет гибискус, известный также как китайская роза. Хотя его цветы необычайно красивы, растение нередко называют «цветком смерти» из-за суеверий, связанных с его появлением в доме. Согласно поверьям, цветение гибискуса может предвещать негативные события, а неожиданное опадание листвы считается плохим знаком.
Существует также мнение, что гибискус негативно влияет на мужчин, вызывая у них чувство дискомфорта и энергетическую потерю. В старину из этого растения плели венки, символизирующие одиночество.
Согласно иной легенде, гибискус обладает способностью впитывать положительную энергию из окружающей среды, излучая взамен негатив, который может привести к ссорам и конфликтам в семье. По этой причине растение не рекомендуется размещать в спальнях, где оно может «красть» силы у людей.
В древнем Китае существовало убеждение, что обильное цветение китайской розы свидетельствует о близкой смерти в доме, якобы растение поглощает жизненную энергию. Если в доме кто-то заболевал, гибискус выкапывали и сжигали, думая, что он является причиной недугов.
Все эти поверья и легенды не имеют научного обоснования и являются лишь мифами. Не стоит придавать им слишком большое значение, однако впечатлительным и суеверным людям, возможно, лучше избегать выращивания этого растения у себя дома, пишет портал hibiny.ru.