Мощнее навоза: раскидайте на участке после 20 октября - в 2025 году урожай будете собирать тачками

Правильная подготовка грядок в конце октября играет ключевую роль в успешном выращивании чеснока. Применение натуральных удобрений, таких как древесная зола и измельченные листья, значительно обогащает почву необходимыми минералами и улучшает ее структуру.

Древесная зола хорошо известна своим содержанием калия и фосфора — важных элементов для полноценного роста чеснока. Измельченные листья обогащают почву органикой и способствуют улучшению дренажа. Важно вносить эти удобрения до наступления зимних холодов, чтобы они успели разложиться и подготовить почву для будущих посадок.