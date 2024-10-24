Из окон больше не дует, а подоконник теплый: найдена простая защита от сквозняков — никакой возни с герметиком

Фото из архива "Про Города"

Несложный способ защититься от сквозняков С наступлением холодов в дома пришли и сквозняки. Основной причиной теплопотерь в помещении часто становятся оконные рамы. Хотя производители уверяют, что современные стеклопакеты защищают от холода и ветра, на практике это не всегда так.

Если из окна дует, не стоит рассчитывать на тепло в комнате. Часто причина — уплотнительная резинка, которая со временем растягивается и теряет свои качества. Если капитальный ремонт окон вы пока не планируете, проблема может быть решена простым и недорогим способом.

Речь идёт о самоклеящемся щеточном уплотнителе, который отлично защищает от ветра. Он продаётся в рулонах и легко устанавливается, даже если у вас мало опыта в ремонте.

Необходимую длину уплотнителя можно отрезать ножницами и наклеить на проблемные участки оконной рамы. Такой уплотнитель также подходит для дверей, из которых тянет. Многие уже оценили его эффективность.