Сыктывкар планирует потратит 145 миллионов рублей на организацию 24 автобусных маршрутов до конца 2024 года

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В Сыктывкаре выбраны организации, которые будут осуществлять пассажирские автобусные перевозки по 24 маршрутам города. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, на портале госзакупок опубликованы результаты 14 электронных аукционов, часть из которых охватывает несколько маршрутных линий. Совокупная стоимость контрактов составляет 144 млн 892,4 тыс. руб. Также отметим, что уже определены компании-подрядчики, которые будут обеспечивать транспортное сообщение с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, однако их названия пока не раскрыты.

Наибольшая сумма контракта зафиксирована на маршруты №17м "Городской автовокзал — с/х Пригородный", №18м "Городской автовокзал — СЛПК" и №54м "Городской автовокзал — СЛПК". Начальная цена составила 85,5 млн рублей. Участвовал в торгах лишь один подрядчик, который предложил выполнить работы за эту сумму.

Существенно меньшая стоимость у маршрутов №25 "пл.им. Габова — В.Максаковка" и №26 "пл.им. Габова - п. Седкыркещ", которые обойдутся городу в 19,6 млн рублей. Замыкает тройку лидеров по стоимости заявка на маршруты №12 "Аэровокзал — СЛПК" и №46 "Давпон - Автостанция — Давпон", оцененная в 8,99 млн рублей.

Еще более 5 млн рублей потратят на два других маршрута. Обслуживание линий №8 "Росгосстрах — Школа № 33" и №10 "ЖДВ — Аэровокзал" будет стоить 7,44 млн рублей, а №30 "ЖДВ — Дырнос-3" и №38 "ул. Карла Маркса — общ. Дырнос — 3" - 5,39 млн рублей.

Для маршрутов №7 "Городской автовокзал — Школа № 33" и №28 "ул. 65 лет Победы — ТРЦ \"Макси\"" стоимость составила 4,36 млн рублей, а линия №19 "Городской автовокзал - Строитель - Городской автовокзал" будет обслуживаться за 3,52 млн рублей.

На аукционы по выбору перевозчика для маршрутов №4 "Городской автовокзал — с/х Пригородный" и №44 "Городской автовокзал — ул. Тентюковская" откликнулись два подрядчика. Начальная цена составила 3,38 млн рублей, но победитель предложил выполнить работы за 3,23 млн рублей.

Пассажирские и багажные перевозки по маршрутам №23д "Турбаза Лемью — ЦВК" и №23 "пл.им. Габова — п.г.т. Краснозатонский" будут стоить 2, 66 млн рублей, а №1 "Верхний Чов - СЛТ" - 1,79 млн рублей при стартовой цене в 2 млн рублей. Один подрядчик предложил услуги на маршруте №24 "Росгосстрах — Верхний Чов" за 1,35 млн рублей.

На маршруты №3 "Аэровокзал - с/х Пригородный" и № 9 "м. Заречье - Красная гора" начальная стоимость закупки составляла 1,57 млн рублей. Всего четыре участника заинтересовались, а победа досталась тому, кто снизил цену до 488,3 тыс. рублей. Второй оцениl свою работу в 496,15 тыс. рублей, третий – в 1,56 млн, четвертый предложил начальную стоимость.

Обслуживание маршрута №103 "пл.им.Габова — Мырты-Ю" будет стоить чуть меньше 479,5 тыс. рублей, с предложением по начальному прайс-листу выступил единственный участник.